Pallavolo serie C/F: continua, spedita, la marcia della Piccini Paolo spa Trestina

Partita non semplice quella disputata sabato scorso al Palazzetto di Trestina, tra le padrone di casa della Piccini Paolo Spa e la Graficonsul San Mariano, squadra che ha dato molto filo da torcere al sestetto di mister Rossi, nonostante una posizione in classifica non rosea rispetto al Trestina Volley. Grazie all’esperienza e ad una maggiore forza in attacco le bianconere sono riuscite alla fine a riportare a casa l’intera posta in palio e tornare al secondo posto in classifica (19 pt.), un punto solo dietro a Trasimeno e Marsciano.

Primo set dal punteggio altalenante, molto equilibrato, solo nel finale le trestinesi riescono ad ingranare una marcia in più e chiudere positivamente per 25 a 23, nonostante un ottimo impatto di gara delle ospiti.

Nel secondo frangente buone giocate in difesa e in attacco da entrambe le parti, ma è la battuta incisiva e ficcante delle perugine che mette in difficoltà maggiormente le bianconere e il San Mariano pareggia i conti: 21 a 25.

Sull’1 a 1 continua a soffrire più del dovuto la ricezione trestinese, si lotta sempre punto a punto poi l’ottimo ingresso di Guerri e Sassi aiutano il Trestina Volley a ritrovare il giusto equilibrio portandosi a casa il terzo set: 25 a 20.

L’ultimo parziale viene giocato dal sestetto bianconero con maggior tranquillità e sicurezza nei propri mezzi, nelle giocate decisive la Piccini dimostra una maggiore tecnica e chiude 25 a 17 il quarto set.

Sabato 14 Dicembre ancora un impegno casalingo per la Piccini Paolo Spa che alle ore 21.15 sfiderà l’Ellera Volley.

PICCINI PAOLO SPA – GRAFICONSUL SAN MARIANO 3-1: 25-23, 21-25, 25-20, 25-17

PICCINI PAOLO SPA: Monti 20, Cerbella 16, Giunti 12, Bragetta 9, Sassi 3, Rinaldi 3, Paradisi 1, Guerri, Fabbri (l), Volpi (l) N.E.: Gambino, Polenzani, Martinelli.

