La storia dei Vitelli rivive a San Secondo Parmense Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello Fabio Nisi relatore della presentazione della trascrizione della Storia Generale di Giangirolamo De' Rossi

Sabato 7 dicembre, presso la rocca dei Rossi in San secondo Parmense, in occasione della celebrazione del centenario dall’acquisto di questa da parte del comune, ha avuto luogo la presentazione del volume contenente la trascrizione della Storia Generale di Giangirolamo De’ Rossi, fratello di Angela Paola moglie di Alessandro Vitelli, dal manoscritto autografo conservato nella biblioteca privata della famiglia Perra di Firenze. Relatori principali dell’iniziativa sono stati Giovanni Godi, di Parma, storico dell’arte e presidente della fondazione Giacomo Puccini di Torre del Lago, e Fabio Nisi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, con la presenza del trascrittore e del possessore del manoscritto esibito in mostra. L’opera fu presentata per la prima volta a Città di Castello, in Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, il 31 agosto 2019, in occasione della diciannovesima edizione della Mostra del libro antico e della stampa antica, con il relatore principale Eugenio Giani, presidente del consiglio regionale della Toscana. Edito dall’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio e commissionato all’autore dal cugino Cosimo 1 De’ Medici, il volume ricomprende molti fatti e circostanze riconducibili a personaggi di casa Vitelli. Il presidente Nisi ha avuto modo di sottolineare come l’autore abbia messo in luce il ruolo essenziale di Alessandro Vitelli e della moglie nell’elezione di Cosimo De’ Medici a principe in Firenze. L’opera, che ha avuto larga eco nel mondo accademico, verrà presentata a Montemurlo, dove Alessandro Vitelli sconfisse definitivamente i repubblicani oppositori di Cosimo, nella Villa del Barone dove Giangirolamo redasse l’opera manoscritta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...