Domenica 15 dicembre alle ore 17.30 al Teatro degli Illuminati il del Concerto natalizio della Filarmonica Giacomo Puccini

Domenica 15 dicembre alle ore 17.30 al Teatro degli Illuminati si terrà il consueto appuntamento del Concerto natalizio della Filarmonica Giacomo Puccini diretta dal maestro Francesco Marconi, sponsorizzata dall’Associazione AVIS, con la partecipazione del Coro di voci bianche dell’Istituto Comprensivo Alberto Burri di Trestina. Il filo rosso del programma sarà la capacità della musica di evocare immagini o di essere fondamentale supporto a medium comunicativi fondati sull’immagine come il cinema, in un’unica emozionante carrellata che parte dalla rievocazione del rinascimentale Palio delle Contrade di Fucecchio, a cui si ispira la bella Ouverture Nobile del M. Mauro Rosi, all’appassionato canto d’amore della Maria Maddalena disegnata da Andrew Lloyd Webber nel suo Jesus Christ Superstar, dai malinconici e allo stesso tempo frenetici motivi della tradizione ebraica raccolti in Israel Shalom di Kees Vlak, al I will follow him, versione gospel di un brano cantato da Petula Clark e portato al successo sul grande schermo dalla grande Whoopi Goldberg di Sister Act, dalle nebbie che si sollevano sull’antica Condacum teatro dello scontro tra batari e romani, narrato da Tacito ed evocato da Jan van den Roost, alla enigmatica ma struggente Halleluja di Leonard Cohen, dai sofisticati motivi di Mike Batt per il film del 1976 Caravan, ambientato sulle bollenti sabbie del deserto iraniano, alla conclusione, con la festosa Radetsky March di Johann Strauss padre, tradizionalmente accompagnata dal pubblico plaudente, in questo caso non per le imprese belliche del vecchio feldmaresciallo, ma per tutti i protagonisti di questa bella iniziativa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...