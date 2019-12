Castellari -Lega: "ll PD si sveglia grazie alle interrogazioni della Lega, meglio tardi che mai

Il Trasferimento degli uffici comunali e danni presso gli uffici della Asl di Trestina, la Lega deposita un’interrogazione, un consigliere di Trestina del PD, tratta l’argomento forzando il regolamento e trasformando una comunicazione in un’interrogazione mai depositata, Castellari “Se il lavoro della Lega serve a svegliare il PD ben venga”. E’ questo quanto accaduto nell’ultima seduta del consiglio comunale a Città di Castello. “Già è strano che un consigliere di maggioranza debba interpellare un assessore della giunta che appoggia – spiega il capogruppo della Lega Marco Castellari – ma ancora più incomprensibile è la scorrettezza istituzionale subita, se non altro per il fatto che come ammesso dallo stesso consigliere trestinese, era a conoscenza dell’interrogazione scritta depositata dalla Lega il 2 Dicembre ancora in attesa di risposta. Ci teniamo a sottolineare che le problematiche non hanno colore politico e come amministratori dobbiamo lavorare per il bene di tutti i cittadini. Ciò non significa però che un’interrogazione scritta importante come quella inerente agli uffici comunali e alla sede ASL di Trestina (tant’è che è stata richiesta scritta per dare risposte vere e concrete ai cittadini) venga discussa tra le comunicazioni in consiglio, utilizzata e fatta propria dalla maggioranza PD, prima ancora della risposta dall’assessore. La Lega, dove governa, ha un modo diverso di lavorare: i nostri consiglieri i problemi li fanno presenti agli assessori competenti, non aspettano che intervenga la minoranza a far emergere le criticità. Ma se questo serve a svegliare una partito in letargo ormai da anni ben venga, sappiate che abbiamo pronte altre interrogazioni da depositare, se può servire a dare altre risposte ai cittadini, provvederemo a farvele presenti anche a voi prima”

