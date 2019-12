Montone – “Il primo miracolo di Gesù Bambino” sul palco del San Fedele Venerdì 13 dicembre omaggio a Dario Fo con Matthias Martelli

Montone, 9 dicembre ‘19 – Secondo appuntamento con la stagione del teatro San Fedele di Montone. Venerdì 13 dicembre, alle 21, andrà in scena Matthias Martelli con un omaggio al Nobel Dario Fo, per il cinquantesimo dalla prima di Mistero Buffo. Affrontare Mistero Buffo non è da tutti e, soprattutto, non è per tutti, ma Matthias Martelli, riesce a restituire alla grande e geniale drammaturgia di Dario Fo, una nuova linfa vitale. Martelli, diretto dalla sapiente mano di Eugenio Allegri, maestro della commedia dell’arte, si veste di nero, come l’autore, e si tuffa con anima e corpo in questo classico senza tempo per farlo rivivere in maniera fedele. Attraversandolo con la sua ricca personalità ridona valore alla parola, pur in quella lingua “strana”, e fisicità ai personaggi, grazie ad una mimica straordinaria, in un mix esplosivo. La stagione teatrale è curata per il decimo anno dall’associazione montonese “Residenze Instabili” ed è promossa dall’amministrazione comunale del Borgo. Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 3391154535 – 3394543372.

