Massimo Granci rieletto presidente della Società Rionale “Salaiolo – La Tina”

Il consiglio della Società Rionale “Salaiolo – La Tina” ha rieletto, all’unanimità di voti, Massimo Granci come presidente. Luca Marinelli ricoprirà il ruolo di vice presidente, Silvia Giannini di segretaria, mentre Giuseppe Falconi sarà il tesoriere della Società.

Tredici i consiglieri: Antonio Celeschi, Diego Casciarri, Lino Casciarri, Michele Falcini, Roberto Montedori, Giuliano Pauselli, Michele Pauselli, Simone Pauselli, Antonello Pieracci, Giuliano Pieracci, Lucia Polchi, Franco Quacquarini, Alfiero Riccardini.

Granci, ringraziando per la fiducia dimostrata nei suoi confronti, si dice fiero dei bei risultati raggiunti dalla Società Rionale “Salaiolo – La Tina” nel corso di questi ultimi anni. “Ringrazio tutti i soci per il loro impegno nelle numerose manifestazioni che animano il nostro Rione e che crescono di anno in anno. Un ringraziamento speciale va ai tanti giovani che si sono avvicinati alla Società e si prestano a collaborare, con passione ed impegno, per rendere sempre più belli i vari momenti di aggregazione, in particolare il Veglione e la Sagra del Mazzafegato con Fiore di Zucca, divenuti ormai appuntamenti imperdibili non solo per gli abitanti del Salaiolo e La Tina, ma per tutti i tifernati”

