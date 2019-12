Pallavolo serie C/F: Città di Castello, sconfitta e passo indietro, nel percorso di crescita

Nell’ottava giornata del campionato regionale di serie C il team biancorosso di mister Brizzi & Caterino cede malamente l’intera posta alle padrone di casa giocando in modo non convincente e non riuscendo a replicare le ultime buone prestazioni fatte. L’iter della gara è sempre stato in mano delle trevane anche se sia nel primo e terzo set le tifernati hanno cercato di opporsi e controbattere alle giocate delle avversarie e lottando nei set fino quasi alla fine. Nel secondo set invece si è mollata la contesa troppo presto e le biancorosse non sono state in grado di reagire agli attacchi delle padrone di casa.

Trevi, 07/12/2019 ore 21.00 palasport Trevi

TREVI VOLLEY – CITTA’ DI CASTELLO ……. 3 / 0

(25/17 25/9 25/20)

CITTA’ DI CASTELLO:. Boni, Caselli 1, Mearini 1, Alivernini 3, Poccioni (L1), Senesi 7, Ferrini 2, Bruschi, Mariottini 8, Pettinari, Traversini (L2). All. Brizzi – ass. Caterino – dir. Mandrelli

