Pallavolo serie B/M: Erm group San Giustino, vittoria importante in Terra toscana

Ermgroup San Giustino (PG) vince al tie-break contro Arno Volley 1967 (PI), per 3-2, campionato di serie B/M, girone D.

Al primo set i boys altotiberini mostrano il giusto atteggiamento, riuscendo ad essere incisivi e concentrati. Giro di boa l’ace di Valla R. che porta a segno il 13esimo punto, permettendo di staccare gli avversari, e i due ace di Puliti L. sul finale di set, siglando la chiusura 25-16. Arno Volley 1967 (PI) reagisce al secondo parziale e approfittando di qualche errore degli altotiberini, si porta in vantaggio 8-3. L’ ace di Valla R. per il quarto punto e il muro di Conti R. per il sesto, aiutano i ragazzi a recuperare momentaneamente la fiducia ma Arno affila gli artigli e dimostra di avere carattere, portando a casa il set 25-19. Terzo parziale sulla falsa riga del secondo, con un Arno incisivo e una San Giustino incostante che concede troppo. Anche questo viene strappato dal padroni di casa per 25-18. Gli altotiberini non possono più sbagliare. Quarto set al cardiopalma. Le squadre partono in equilibrio, procedendo passo passo ma San Giustino non si arrende e porta a casa il parziale 25-13. Si gioca tutto al tie-break. Anche in questa fase si avanza punto a punto, con un mezzo set che vede avanti gli altotiberini 8-7. Tanta tensione, ma i biancoazzurri giocano il tutto per tutto e vincono il set 15-13, aggiudicandosi anche l’incontro 3-2. Al termine della gara Puliti L., opporto di Ermgroup San Giustino ha lasciato la seguente dichiarazione:”Quella di oggi è stata sicuramente una partita di alto livello. I ritmi di gioco sono stati elevatissimi quindi abbiamo fatto bene a mantenere l’attenzione, soprattutto nei momento finali. È stata comunque una partita di alti e bassi, visto anche il susseguirsi di ace però siamo stati bravi, perché siamo usciti di squadra, quindi sono molto soddisfatto di questo aspetto, aldilà della prestazione personale. L’importante era vincere questo campo.”

Arno Volley 1967 (PI)- Ermgroup San Giustino (PG): 2-3 (16-25, 25-19, 25-18, 23-25, 13-15)

Arno Volley 1967 (PI): Andreatta F. 20, Pitto F. 10, Alberti L., Da Prato F. 22, Benaglia D. 11, Riposati L. 4, Cannella C., Falaschi N. 6, Pinzani R. (L). All. Nuti M.

Ermgroup San Giustino (PG): Cesaroni G. 3, Conti R. 11, Giunti G., Sitti A. 4, Antonazzo D. 5, Thiaw S., Stoppelli D. 5, Santi S., Valla R. 18, Puliti L. 31, Celli S. 1, Di Renzo L. (L). All. Sideri E.

