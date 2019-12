Torna a San Giustino "L'Isola di Natale", Domenica 8 Dicembre accensione delle luci e canti sotto l'Albero

Domenica 8 dicembre come da tradizione avrà inizio l’Isola di Natale, il periodo che si concluderà il 6 gennaio e che raccoglie tutte le iniziative che si svolgeranno all’interno del Territorio Comunale durante le festività natalizie.

L’inaugurazione avverrà alle ore 16.00 di domenica 8 dicembre in Piazza del Municipio a San Giustino con l’accensione dell’Albero e canti di Natale interpretati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di San Giustino, del Doposcuola Comunale Gimogiù e della Parrocchia di San Giustino.

A seguire le associazioni del territorio offriranno dolci sorprese per grandi e bambini, i piccoli potranno consegnare la loro letterina agli aiutanti di Babbo Natale presenti in Piazza.

“Questo è il terzo anno che inauguriamo l’isola di Natale con questa iniziativa – commenta l’Assessore alla cultura Milena Crispoltoni – un’ occasione per stare insieme, scambiarci gli auguri e dare inizio a tutte le attività che avranno luogo in questo periodo di festività grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni, scuole e parrocchie del nostro comune. Un ringraziamento particolare ai commercianti ed AIMET che hanno contribuito per le luminarie del paese, rendendolo più bello, accogliente e caloroso. Ringraziamo in anticipo tutte le famiglie che parteciperanno a questa giornata e che renderanno vivace il centro del paese.”

