Politica Città di Castello: Castello Cambia fa il punto sulle attività consiliari del 2019

“Si chiude un’altro anno di battaglie politiche, per il nostro gruppo consiliare. Ci siamo spesi per la valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, del centro storico, ci siamo battuti contro un piano regolatore, poco incline alle reali esigenze di cittadini e imprese, abbiamo portato in Consiglio Comunale tante proposte e istanze, ma questa maggioranza è sorda, almeno per quanto ci riguarda. Noi continueremo a batterci, per il bene del nostro territorio e dei cittadini che ci abitano”

