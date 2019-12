PD, attenzione all’Ospedale: “quest’anno la chirurgia allunga i tempi di chiusura”

“La Chirurgia ad Umbertide chiude dal 13 dicembre. Le attività programmate negli anni passati chiudevano dal 22 dicembre quest’anno si anticipa. “Si chiude per un mese intero la chirurgia di Umbertide – afferma il pd umbertidese – Creando disservizi ai pazienti e costringendo il personale a ferie obbligatorie.” Che poi continua: “È il primo anno che accade una cosa del genere e negli altri ospedali di comunità dell’Umbria questo non accade. Perché solo ad Umbertide, esiste un assessore comunale alla Sanità? Il Sindaco se ne è accorto? E l’assessore Veneto alla sanità umbra?”

“Bisogna difendere i nostri servizi – conclude il PD – Gli Umbertidesi tutti meritano attenzione! Non vorremmo che nel disinteresse genere sia l’inizio del depotenziamento della nostra sanità, a scapito soprattutto di chi sta male e ha bisogno di cure.”

