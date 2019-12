Oggi la presentazione della “NOI PER SANSEPOLCRO”. Il ringraziamento del coordinatore Roberto Neri

“Al termine della presentazione della lista civica “NOI PER SANSEPOLCRO”, mi corre l’obbligo di ringraziare tutte le forze politiche presenti, tutti i cittadini intervenuti ed un ringraziamento particolare verso tutti coloro che hanno creduto in questo progetto.

Ringrazio altresì gli organi di stampa per la visibilità che ci hanno dato e non per ultima Laura, per la partecipazione, la dedizione e l’impegno profuso nella progettazione e creazione del logo.

Mi scuso in anticipo se dimentico qualcuno e soprattutto mi duole non poter programmare un gazebo in Piazza Torre di Berta per potervi incontrare personalmente e farvi i più fervidi auguri di buone feste.”

Il Coordinatore

Roberto Neri

