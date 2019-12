Week end dell’immacolata, tutti gli appuntamenti a Città di Castello

Primo week end di Natale a Città di Castello: Natale in centro domani, sabato 7 dicembre 2019, propone dalle 16.30 alle 19. 30 il laboratorio “L’albero di Babbo Natale” a cura di Manuel Events. Domenica 8 dicembre 2019 dalle ore 16.30 alle 19.30 laboratorio “Letterina a Babbo Natale” e incontro con il vero Babbo Natale nel boschetto magico di Piazza Matteotti a cura di Manuel Events. Domani, sabato 7 dicembre, parcheggi gratuiti all’ex Sogema e in via Luca Della Robbia e con le strisce blu. In corso Cavour Tavole Natalizie a cura del Club 8.3, nella basilica inferiore, nella ex chiesa di Sant’Apollinare e a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio la XX Mostra internazionale di arte presepiale. Domenica 8 dicembre torna sotto le Logge Bufalini l’Albero del Volontariato con oltre 50 associazioni dalle ore 9,00 alle ore 20,00 (il taglio del nastro ufficiale è previsto per le ore 10,30).Domenica 8 dicembre nella chiesa di San Francesco primo appuntamento del Dicembre Organistico tifernate alle ore 17.00 e l’inaugurazione del presepe della Mattonata in via del Molino. A Petrelle il Villaggio di Babbo Natale organizzato dalla Pro-loco.

