Studenti e docenti da tutta Italia al campus da Vinci dove l’ innovazione e’ realta’

In arrivo da 10 regioni italiane, oltre che dall’ Umbria, più di 100 studenti e docenti per partecipare a UMBERTIDE INNOVATION CHALLENGES, un evento nazionale progettato dal Campus “L. da Vinci” e selezionato dal MIUR che lo ha finanziato con 80.000 euro, affidando all’Istituto umbertidese il coordinamento e la gestione delle azioni che prevedono il potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

Umbertide si trasformerà per tre giorni in città dell’innovazione digitale: dal 09 all’11 dicembre, gli studenti si sfideranno in attività e gare nell’ambito di Azioni di rilievo del PNSD: STEM, DEBATE, MAKING; organizzati in squadre, saranno sollecitati a mettere in campo le migliori competenze in creatività, innovazione digitale e capacità di saper lavorare in gruppo. Le squadre utilizzando luoghi della città e della scuola, opportunamente allestiti e dotati di tutte le strumentazioni necessarie, si cimenteranno in tre distinte sfide: STEM://ESCAPE.ROOM, DEBATE CALLING, #MAKING4FUN CONTEST; al termine ciascuna sfida avrà una squadra vincitrice e un’ interessante premialità.

L’Azione STEM://ESCAPE.ROOM è una sfida dal format inedito e stimolante che ha come obiettivo centrale accrescere l’interesse negli studenti verso tutte le discipline nell’ambito STEM “Science, Technology, Engineering & Maths”, innalzando l’appetibilità di professioni ad elevato contenuto scientifico fondamentali per la crescita del Paese Italia.

Il DEBATE CALLING è una gara a squadre con la finalità di potenziare l’applicazione pratica di competenze relative la formazione del “cittadino digitale”: la capacità di “dibattere e confutare”, comunicare ed interagire attraverso il digitale, la capacità di discernere qualitativamente l’informazione verificandone integrità ed attendibilità.

Nel #MAKING4FUN CONTEST le squadre potenzieranno l’applicazione delle competenze relative il making e la robotica, mettendo in campo le capacità creative e “del saper fare”.

Saranno, quindi, tre giornate dense di attività laboratoriali e sfide sui temi di maggior innovazione del PNSD: DEBATE, STEM e MAKING, affrontati in maniera del tutto inedita ed ideata dal gruppo di progetto, coordinato dalle Prof.sse Fioravanti Silvana e Ciancabilla Marta, a cui hanno partecipato docenti del Dipartimento di Matematica e Fisica, del Dipartimento di Scienze, del Dipartimenti di Discipline Tecniche ed Ingegneristiche e del Gruppo di lavoro del DEBATE.

“Mi complimento con l’intero gruppo di docenti impegnati nella complessa ed inedita progettazione del Programma che vedremo attuato non solo all’ interno della nostra scuola, ma in luoghi significativi della nostra città. Un sentito ringraziamento, quindi, all’Amministrazione Comunale di Umbertide che ha concesso l’utilizzo dei vari spazi della città e assicurato massima collaborazione”, dichiara la Preside Franca Burzigotti sottolineando quanto sia importante per i ragazzi di una piccola realtà come la nostra avere occasioni di confronto con altre scuole italiane su attività che mettono in campo le competenze di sicura utilità e sviluppo per futuro dei giovani.

