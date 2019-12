Pallavol serie B/M: la Job Italia cerca punti Contro San Marino

Per la Job Italia Città di Castello comincia una seconda parte di girone di andata estremamente importante: dopo aver incontrato nelle prime giornate sei delle prime sette in classifica, manca solo la Querzoli Forlì, con la sfida a San Marino i punti cominciano a diventare pesanti. E’ vero che la formazione del Titano è reduce da due vittorie di fila contro Monteluce e Pontedera ma il fattore campo potrebbe essere l’ago per fare pendere la bilancia dalla parte di Franceschini e compagni. I tifernati invece non fanno punti dalla prima di campionato a Monteluce ma nelle ultime settimane hanno mostrato segnali di crescite nel gioco e nell’affiatamento di squadra. Anche a Spoleto sabato scorso sarebbe servita un pizzico di determinazione in più, soprattutto nelle prime fasi dei set quando gli avversari prendevano quei 3-4 punti di vantaggio che poi diventavano incolmabili. Marco Bartolini chiede ai suoi ragazzi un ulteriore passo avanti, soprattutto a livello di personalità:”I nostri avversari hanno giocatori giovani con qualche esperienza in più dei nostri, il buon risultato contro Pontedera li ha di sicuro galvanizzati. Ruotano attorno a Benvenuti, che lo scorso anno era il secondo libero di Modena, hanno un buon centrale ed anche la diagonale è esperta. Sbagliano poco e difendono tanto, noi sappiamo che sarà importantissimo avere pazienza ed avere la giusta determinazione: se siamo concentrati ed aggressivi tutti allo stesso modo e giochiamo di squadra potremmo avere delle chances”.

Così in campo (Sabato 7 dicembre, ore 21,00, Pala Joan, arbitri Alberto Avanzolini e Michele Albergamo):

JOB ITALIA CITTA’DI CASTELLO: Marini, Cipriani, Cherubini, Zangarelli, Marino, Franceschini, Cioffi (L). A disp.: Giglio, Cherubini, Montacci, Cesari (L2), Pitocchi, Volpi. All. Bartolini.

TITAN SERVICES SAN MARINO: Rondelli, Kiva, Benvenuti, Lazzarini, Zonzini, Oliva, Bacciocchi (L1), Rizzi (L2). A disp.: Cicconi, Tabarini, Mondaini, Bernardi. All. Mascetti

