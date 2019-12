Bettarelli nominato membro delle “Attività Economiche e Governo del Territorio” e della III Commissione Permanente “Sanità e Servizi Sociali”.

Grazie al celere lavoro del Presidente del Consiglio Regionale Marco Squarta questa mattina sono arrivate le convocazioni delle Commissioni Consiliari Permanenti. Durante questa XI Legislatura sarò membro della II Commissione Permanente “Attività Economiche e Governo del Territorio” e della III Commissione Permanente “Sanità e Servizi Sociali”.

Sono due commissioni molto importanti in cui lavoreremo su ambiti e tematiche che riguardano in modo stringente la vita dei cittadini; da lunedì (giorno della prima convocazione delle Commissioni) si potrà iniziare a lavorare concretamente per sviluppare idee e progetti, su alcuni dei quali sono già al lavoro da qualche giorno! Un lavoro sempre al servizio della nostra comunità che avrà il mio massimo impegno nel proporre e nel vigilare.

Di seguito le tematiche di cui si occuperanno le due Commissioni di cui farò parte:

II Commissione -Attività economiche e governo del territorio: Politiche agricole e agro-alimentari, Programmazione forestale e politiche per lo sviluppo della montagna, Artigianato e cooperazione, Energia, Commercio, Turismo, Governo del territorio, Protezione civile, Urbanistica, Valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, Aree protette, Infrastrutture e trasporti, Difesa del suolo, Ciclo idrico integrato, Cave, miniere e acque minerali, Opere pubbliche e infrastrutture tecnologiche, Mobilità.

III Commissione- Sanità e servizi sociali: Tutela della salute, Sicurezza dei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Politiche abitative, Edilizia pubblica, Beni e Attività culturali, Volontariato e cooperazione sociale, Sport e Impiantistica sportiva, Istruzione e sistema formativo, Formazione professionale, Diritto allo studio, Politiche attive del lavoro, Pari opportunità, Caccia e pesca, Immigrazione.

