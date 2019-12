Sabato riapre il vecchio ponte sul tevere a Trestina

“Riapre il vecchio ponte sul Tevere di Trestina, che inaugureremo con un’iniziativa pubblica a suggello dell’impegno assunto con i cittadini di ripristinare una via di collegamento ciclopedonale percepita come importante fattore di identità e dell’esemplare unità di intenti nata tra istituzioni e collettività, grazie alla quale è stato possibile conseguire un obiettivo comune”. L’assessore ai Lavori Pubblici Luca Secondi, che ha sostenuto la sinergia tra enti, associazioni, aziende e residenti funzionale all’esecuzione degli interventi necessari, annuncia così che sabato 7 dicembre alle ore 11.00 saranno inaugurati i lavori di ripristino dell’infrastruttura, con la simbolica riconsegna alla comunità locale. “Il ponte rivestirà un ruolo sociale significativo, perché offrirà un’ulteriore opportunità di incontro tra le realtà di Trestina e Cornetto, ma valorizzerà anche il patrimonio naturalistico del fiume Tevere con il collegamento diretto alla pista ciclopedonale”, puntualizza Secondi nel ricordare “il fondamentale impulso dato dal consigliere comunale Luciano Domenichini con una interrogazione presentata in consiglio comunale, cui è seguito anche l’interessamento del consigliere comunale Marco Gasperi”. “Dopo un periodo di verifiche di natura tecnica e amministrativa – ricorda Secondi – la Provincia di Perugia, proprietaria dell’infrastruttura, ha concesso al Comune di Città di Castello la possibilità di prendere in carico il ponte, che è stato riqualificato come percorso ciclopedona-le, grazie alla generosità di alcune aziende locali e al contributo di Sogepu”. Nell’ambito della collaborazione prestata dai cittadini, Secondi rimarca la parti-colare disponibilità offerta dalla famiglia Fiorucci, che ha concesso la porzione di terreno privato necessaria a consentire il recupero del ponte e garantire il passaggio ciclopedonale. Dopo il ritrovo dei partecipanti alle ore 11.00, la ceri-monia di inaugurazione inizierà alle ore 11.30 con l’intervento dell’assessore ai Lavori Pubblici Luca Secondi, che ripercorrerà l’iter amministrativo seguito per rendere possibile la riqualificazione del ponte e ringrazierà pubblicamente quanti hanno contribuito ai lavori. A seguire sono previsti i saluti del sindaco e presidente della Provincia di Perugia Luciano Bacchetta e del presidente della Pro Loco di Trestina Luca Medici, l’intervento dell’assessore al Sociale Luciana Bassini, con Alvaro Fiorucci che racconterà aneddoti sulla storia del ponte. Al taglio del nastro, seguirà la benedizione del vescovo diocesano monsignor Domenico Cancian. La simbolica riappropriazione del ponte da parte della comunità locale sarà rappresentata dall’incontro tra i residenti e i gruppi di camminata provenienti da Promano, mentre Capitan Eco intratterrà i presenti insieme agli allievi delle scuole del territorio con racconti e canzoni a tema ambientale. Le conclusioni della mattinata saranno affidate al presidente della Pro Loco di Trestina Medici, con il sodalizio che offrirà a tutti un aperitivo beneaugurante.

Mi piace: Mi piace Caricamento...