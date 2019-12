l pluridecorato “bodybuilder” Riccardo Masi premiato in comune

Il pluridecorato “bodybuilder” tifernate, Riccardo Masi, è stato ricevuto in comune dagli assessori, Luciana Bassini e Luca Secondi per il meritato tributo istituzionale per i prestigiosi risultati raggiunti in ambito internazionale in una disciplina sportiva, il Bodybuilding in crescente ascesa ad ogni livello ed età. Riccardo Masi, titolare del ‘Sunfitness Center’ di Città di Castello si è recentemente laureato Mr. Universo Wabba 2019 a Padova. Masi che aveva già conquistato il titolo di campione del mondo, ha sbaragliato la concorrenza di molti atleti provenienti da tutto il globo, conquistando il primo posto nella categoria X-Tall Class + 180 e il secondo posto e l’argento nella categoria Men’s Bb over 50. “Un plauso ed un ringraziamento sentito a nome di tutta la comunità tifernate e quella sportiva per i risultati raggiunti con grande determinazione, sacrifici e volontà. Grazie ai suoi successi il nome della citta’ ha fatto il giro del mondo confermandosi ancora una volta attraverso una disciplina spettacolare come il bodybuilding in questo caso, come la città dello sport che può vantare un numero di praticanti in rapporto agli abitanti fra i più alti d’Italia”, hanno precisato gli assessori Bassini e Secondi che si sono uniti alle felicitazioni del sindaco Luciano Bacchetta e dell’assessore allo Sport, Massimo Massetti. “Tutto prende il via – ha precisato Riccardoi Masi, classe ’68 – quando ho pensato di festeggiare i miei 50 anni tornando in gara dopo “soli ” 30 anni di inattivita’ agonistica. Mi sono preparato per due anni, ed a Maggio del 2018 ho disputato il Campionato Italiano Wabba World ad Abano Terme, dove mi sono posizionato al primo posto sia sulla categoria Over 50 che X-Tall. Con questi piazzamenti avrei potuto partecipare ai Mondiali, che pero’ ho disertato in quanto avevo impegni prioritari con mia figlia Angelica ( recite di fine anno all’asilo ). Ho deciso di proseguire la preparazione e così a Maggio 2019 ho partecipato nuovamente ai Campionati Italiani sempre ad Abano Terme dove ho vinto ancora nella categoria Over 50 che X-Tall. Due settimane dopo sono partito per Cipro per partecipare ai Mondiali, dove ho vinto sia sulla categoria Over 50 e X-Tall e pure l’ OVERALL ( l’assoluto ) ovvero dove tutti i vincitori di ogni categoria si scontrano per eleggere il vincitore assoluto”. “”Dopo pochi giorni dal mio rientro in Italia- ha concluso Masi – la federazione mi ha chiamato, facendomi sapere che “Mr Universo” si sarebbe svolto in Italia, cosi ho deciso di sfruttare la situazione , ho proseguito ancora con la preparazione ed ai primi giorni di Novembre ho partecipato al Mr Universo che si e’ svolto a Padova , dove mi sono posizionato al secondo posto sulla categoria Over 50 ed ho vinto nella categoria X-TALL”. “Ora mi sto’ ricaricando mentalmente e fisicamente, sempre seguendo una dieta equilibrata ed allenandomi quotidianamente perche’ i traguardi sono sempre davanti a te”. Al termine della cerimonia in comune la foto di rito accanto agli amministratori, alla moglie Rosi (sportiva anche lei) al padre Orlando e al fratello Roberto, attuale Presidente del Lions Club Citta’ di Castell

