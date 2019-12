A distanza di una settimana torna a riunirsi il consiglio comunale di Città di Castello che è convocato lunedì 9 dicembre 2019 alle ore 16.30 per l’esame di interrogazioni ed in-terpellanze. La prima è un’interrogazione dei consiglieri PD Luciano Tavernelli e Vit-torio Massetti e riguarda la possibilità di utilizzare le edicole come sportelli decentrati. Poi l’interrogazione dei consiglieri PD Francesca Mencagli e Luciano Domenichini sul deposito ed occupazione dei parcheggi di viale Parini a Trestina. Quindi l’interrogazione di Andrea Lignani Marchesani, capogruppo di Fratelli d’Italia, sulla necessità di una verifica strutturale in via Gramsci. Infine l’interpellanza del capogruppo della Lega Marco Castellari su sintomatologie emerse dall’analisi del contesto socio-economico nella programmazione delle attività commerciali. Alle 18.00 inizierà la sedu-ta ordinaria con le comunicazioni del sindaco. All’ordine del giorno la mozione del ca-pogruppo del Gruppo Misto Gaetano Zucchini sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il documento “Contro i muri della vergogna”, l’odg contro “l’odio ed il raz-zismo” di Castello Cambia, il Patto dei sindaci per il clima e l’energia. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming sul canale you tube del consiglio comunale di Città di Castello

