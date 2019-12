Terminati i laboratori organizzati dal museo diocesano

Anche quest’anno si sono tenuti al Museo Diocesano di Città di Castello nei giorni 3 e 4 dicembre laboratori didattici di approfondimento su una delle opere più importanti della nostra città: il Paliotto di oreficeria romanica donato dal Papa Celestino II alla nostra Cattedrale per abbellire altare del Duomo superiore. L’opera in argento dorato, risale al 1142 circa ed è lavorato a cesello, bulino e a sbalzo. Sono chiaramente riproposte le storie di Cristo e della Vergine in una chiave di lettura cronologica. Le classi in visita sono state le terze del Liceo Statale “Plinio il Giovane” di Città di Castello con indirizzo artistico, guidate dal prof. di storia dell’arte Luca Fortuni. L’attività viene riproposta tutti gli anni, segno evidente di una attenzione verso il patrimonio culturale del nostro territorio che in molti ci invidiano per la sua preziosità e bellezza.

I ragazzi accolti dalla dott.ssa Catia Cecchetti, hanno seguito con attenzione ed interesse le spiegazioni del prof. Fortuni con domande di approfondimento che consentiranno una attività di ricerca da proseguire in classe. Ci auspichiamo altre esperienze di questo tipo in grado di attestare la sensibilità di studenti e docenti verso l’arte e verso la nostra meravigliosa città.

Per informazioni sui laboratori didattici diocesani: museoòdiocesidicastello.it – 075 8554705

