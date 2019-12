Santa Barbara, patrona del corpo dei Vigili del Fuoco: il messaggio di riconoscenza del sindaco Bacchetta per il prezioso lavoro svolto

“Riconoscenza e profonda gratitudine a nome di tutta la collettività tifernate per il prezioso lavoro che svolgete senza sosta, con coraggio, professionalità a contatto con i cittadini e le popolazioni, in particolare in occasione di emergenze di varia natura ed in ogni circostanza relativa ad interventi quotidiani a tutela della sicurezza e salvaguardia di tutti”. E’ quanto dichiarato oggi dal sindaco, Luciano Bacchetta, in occasione della ricorrenza di Santa Barbara patrona del Corpo dei Vigili del Fuoco prima di prendere parte alla cerimonia religiosa e ai festeggiamenti come di consueto in programma presso la sede del distaccamento tifernate alla presenza di tutto il personale in servizio e quello in pensione, di autorità civili e militari e rappresentanti di numerose associazioni di volontariato e di cittadini. “I vigili del Fuoco – ha proseguito Bacchetta – sono un vero e proprio fiore all’occhiello della nostra società e assieme a tutte le altre forze dell’ordine e protezione civile sono sempre a fianco della cittadinanza. Un vero e proprio vanto per tutti noi. Grazie”. Il sindaco tifernate ha infine rivolto un ulteriore ringraziamento ai Vigili del Fuoco e a tutti coloro che da diversi anni si prodigano, in occasione della festività dell’Epifania, per allestire la spettacolare e suggestiva discesa dalla torre Civica a palazzo comunale della “befana” per la gioia dei bambini e delle loro famiglie, anche quella una testimonianza di vicinanza alla città e alle sue tradizioni più care.

