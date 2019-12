Ristrutturazione scuola primaria Niccone, aggiudicata la progettazione definitiva ed esecutiva

Avanza il percorso che interessa la scuola primaria di Niccone. Nei giorni scorsi è stata pubblicata all’albo pretorio la determina con la quale è stato aggiudicato l’appalto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva oltre al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento. L’atto fa seguito all’approvazione avvenuta a giugno di quest’anno da parte della giunta comunale del progetto di fattibilità tecnico-economica.Le operazioni dall’importo complessivo di 800mila euro, vedono come obiettivi principali l’aumento delle superfici della aule destinate alla didattica, la dotazione di un ascensore e di una scala esterna antincendio, in quanto la struttura è distribuita in due livelli, piano terra e piano primo, collegati solamente da una scala interna; l’adeguamento dei servizi igienici della scuola e l’ampliamento dell’uso della scuola secondo le vigenti norme in materia di edilizia scolastica attraverso l’adeguamento della struttura per i diversamente abili.Un altro obiettivo sarà quello di armonizzare con interventi di bio-edilizia i due blocchi della scuola e di effettuare interventi per la finitura della palestra del plesso.“Le operazioni di riqualificazione dell’edificio scolastico di Niccone hanno da sempre rappresentato un obiettivo primario di questa amministrazione così come tutta l’edilizia scolastica – affermano il sindaco Luca Carizia e l’assessore all’Istruzione e ai Lavori Pubblici, Alessandro Villarini – Su questo fronte è stato fatto un altro fondamentale passo in avanti che conferma la volontà di dare una risposta concreta a una parte importante del nostro territorio comunale”.

