Pallavolo serie B/M: Erm Group San Giustino, sale l’attesa per la sfida con l’Arno Volley

Vittoria importantre quella di domenica 1 dicembre per i boys di San Giustino che hanno battuto in casa, gli atleti di Cesena, nella settima giornata di campionato di serie B/M girone D. Dopo la sconfitta al tie break di sabato 23 novembre a Forlì, dove gli altotiberini hanno visto sfuggire per un soffio la possibilità di riportare a casa due punti importantissimi, si torna a sorridere. Nonostante il 3-0 di domenica però non sono mancati errori e défaillance da parte di Ermgroup San Giustino (PG), sui quali i ragazzi devono riflettere e lavorare per affrontare al meglio la gara di sabato 7 dicembre. Un match fondamentale che gli altotiberini disputeranno in trasferta contro Arno Volley 1967 (PI), prima in classifica a 20 punti. Ermgroup San Giustino (PG) a quota 17, dovrà tentare di accorciare le distanze, cercando di mantenere la giusta concentrazione in campo. I boys si stanno allenando duramente questa settimana per raggiungere l’obbiettivo prefissato.



