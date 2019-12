A Umbertide due panchine rosse contro la violenza sulle donne

Due panchine rosse a Umbertide per dire basta alla violenza sulle donne. Nell’ambito degli eventi che si sono svolti in città per la sensibilizzazione verso la violenza di genere (il 25 novembre presso il Cinema Metropolis con la visione del film “Mustang” e il 30 novembre con il convegno “Dall’amore al malamore”), giovedì 5 dicembre, alle ore 11.30, avrà luogo il posizionamento di due panchine rosse, simboli della lotta contro la violenza sulle donne.

La prima panchina (realizzata grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Umbertide con il Gruppo Volontari Umbertide e il centro sociale “Le Fonti”) sarà installata in piazza Marx, nei pressi della Fabbrica Moderna. La seconda è stata opera del lavoro di docenti e studenti della scuola secondaria di primo grado “Mavarelli-Pascoli” e verrà posizionata nell’area verde di piazza Marx.

Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco di Umbertide Luca Carizia, il vicesindaco con delega alle Pari Opportunità Annalisa Mierla, l’assessore Sara Pierucci, la presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Umbertide, Gloria Volpi, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Umbertide-Montone-Pietralunga, Gabriella Bartocci e una delegazione di membri della commissione.

