16 dicembre scadono Imu e Tasi. Tutto quello che c’e’ da sapere sulla IUC sul sito del comune

Lunedì 16 dicembre 2019 scadono i termini per il saldo Imu e Tasi. Le aliquote sono quelle vigenti l’anno precedente e già utilizzate in sede di acconto. Tutto quello che c’è da sapere sulla IUC, l’imposta unica comunale, nell’avvicinarsi del termine, è pubblica-to nel sito istituzionale del comune, www.cittadicastello.gov., sezione Il comune infor-ma. L’Imposta unica comunale (IUC) è basata sui presupposti impositivi costituiti dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, e da una componente ri-ferita ai servizi, a sua volta articolata nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smalti-mento dei rifiuti. L’IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l’abitazione prin-cipale ad eccezione degli immobili di lusso, mentre la TASI è posta a carico sia del possessore, sia dell’utilizzatore dell’immobile. La TARI, che insieme con la TASI sosti-tuisce dal 1° gennaio 2014 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, è dovuta da chiun-que possieda o detenga a qualsiasi titolo locali e aree scoperte. Si forniscono in allega-to le informazioni di particolare interesse per il contribuente, insieme con le principali disposizioni normative disciplinanti le singole componenti del tributo.

