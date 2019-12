Racconti dalle terre siriane colpite dalla guerra. Venerdì 6 dicembre incontro con Seydi Goesteris

Una testimonianza dalla Siria martoriata dalla guerra, per capire e conoscere cosa sta accadendo grazie al racconto di chi, da anni, opera sul campo e vive a fianco delle popolazioni. Venerdì 6 dicembre, alle ore 21, incontreremo Seydi Goesteris, delegata per il Medio Oriente dell’associazione “Giardino dei bambini”, un’organizzazione che dal 2004 si occupa di aiuti umanitari in diverse zone del mondo, dall’Africa all’Europa dell’est. La conferenza si svolgerà al Teatrino di San Pio(via Martiri della libertà) a Città di Castello, grazie alla collaborazione di Parrocchia di San Pio X, associazione Zuki onlus e Altotevere senza frontiere Onlus.

Ascolteremo i racconti degli ultimi viaggi umanitari di Seydi nelle terre siriane colpite duramente dalla guerra: dallo sforzo incessante e rischioso di portare aiuti nei campi profughi e negli ospedali alla forza della popolazione di non smarrire la fiducia nel domani.

L’incontro fa seguito alle iniziative promosse nelle ultime settimane da Altotevere senza frontiere, in collaborazione con altre realtà solidali del nostro territorio, per approfondire alcune grandi questioni del nostro tempo e portare un aiuto concreto alle vittime, dalla cena siriana di raccolta fondi a favore della popolazione del Kurdistan all’iniziativa sulla situazione geopolitica in America Latina per sostenere la battaglia per i diritti civili delle madri di Plaza de Mayo e dei familiari dei desaparecidos argentini.

