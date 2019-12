Pallavolo serie C/F: La Piccini spa Trestina, con Bastia, si arrende solo al tie-break

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?!? Un punto riportato dal difficile e sempre ostico campo del Palagiontella di Bastia è sempre un buon risultato, ma visto che le bianconere erano avanti 2 a 0 sulle bastiole, sicuramente un pochino di rammarico resta per come è andato a finire l’incontro. Ma nella pallavolo si sa nulla è scontato, e quindi dopo due set dominati alla grande, il Trestina subisce il ritorno del mai domo Bastia, che pareggia i conti vincendo il terzo e quarto frangente per poi aggiudicarsi al quinto i 2 punti rimasti in palio.

Per fortuna la classifica è ancora molto corta e vede quattro squadre nel giro di 6 punti, con la Piccini Paolo Spa scivolata in terza posizione a 16 pt., ma a soli 3 dalla vetta della classifica dove c’è sempre il Trasimeno Volley, anch’esso perdente al tie-brek con la Ecomet Marsciano, seconda a 17.

Venendo all’incontro di sabato possiamo dire che è stata una bellissima partita, due ore e mezzo di battaglia dove le squadre si sono affrontate a viso aperto. Nel primo e secondo set la Piccini Volley riesce con molta scioltezza ad esprimere al meglio il proprio gioco e domina in tutti i fondamentali (22-25 – 15-25).

Il terzo set parte già in salita per le trestinesi che vanno sotto addirittura di 11-3; ma la voglia di vincere permette alle bianconere di rimontare fino al 15 pari, poi le padrone di casa ingranano una marcia in più e chiudono il set (26-24). Nel quarto si combatte punto a punto, il Trestina si trova addirittura avanti 20 a 16, poi una palla dubbia crea nervosismo e calo di concentrazione, le bastiole approfittano del momento di crisi delle ospiti, riducono il gap e si portano a casa il parziale (26-24).

Nel tie-break le ragazze di Trestina partono in salita, sono stanche e psicologicamente giù dopo un infinito e animato quarto set, le bastiole sono in preda all’entusiasmo, e – complice anche qualche errore di troppo delle bianconere – chiudono set e incontro: 15-12. Su tutte, spiccano i 24 punti di Monti e i 20 di Cerbella.

Prossimo impegno casalingo per le bianconere, sabato 7 Dicembre al Palazzetto dello Sport di Trestina, dove arriverà la Graficonsul S. Mariano.

BASTIA VOLLEY – PICCINI PAOLO SPA 3-2: 22-25, 15-25, 26-24, 26-24, 15-10.

PICCINI PAOLO SPA: Monti 24, Cerbella 20, Giunti 11, Sassi 10, Rinaldi 6, Bragetta 4, Guerri, Fabbri (l), Volpi (l) N.E.: Paradisi, Gambino, Polenzani, Martinelli.

