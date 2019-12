Il 6 e 7 dicembre, ad Anghiari, dialoghi intorno all’autobiografia

Si svolgerà il 6 e 7 dicembre, ad Anghiari, il I Simposio Scientifico organizzato dal Centro Nazionale Ricerche e Studi Autobiografici “Athe Gracci”, nato nell’ambito della Libera Università dell’Autobiografia. Il Simposio sarà occasione di confronto tra quanti si interessano di autobiografia e tra le numerose realtà che si occupano di progettare, promuovere e realizzare percorsi di scrittura autobiografica e di valorizzazione delle storie di vita, con una particolare attenzione a quanti inseriscono pratiche di scrittura autobiografica in percorsi formativi.

I lavori apriranno venerdì 6 dicembre, nel pomeriggio, a Palazzo Pretorio, con una Lectio Magistralis del professor Philippe Forest dell’Università di Nantes. Scrittore e studioso francese di letterature autobiografiche, Forest è anche critico letterario, cinematografico e d’arte, autore di numerosi saggi dedicati alla letteratura e alla storia delle correnti d’avanguardia, collabora con L’Infini, Art Press e Le Monde des Livres. Le sue opere offrono suggestioni critiche imprescindibili per chi si interessa di autobiografia, è uscito nel 2019 Piena, edito da Fandango e tradotto da Gabriella Bosco, che sarà con lui ad Anghiari. A Forest verrà consegnato il Premio Premio per la saggistica del Centro Nazionale Ricerche e Studi autobiografici “Athe Gracci”.

A seguire quattro studiosi di narrazione, e delle sue declinazioni formative, apriranno riflessioni su tematiche inevitabilmente intrecciate all’autobiografia: Federico Batini, Tommaso Giartosio, Angela Marranca e Matteo Caccia attraverso un video appositamente ideato per il Simposio, guideranno il pubblico ad approfondire i legami tra Autobiografia e Educazione, Autobiografia e Socialità, Autobiografia e Letteratura, Autobiografia e Cura.

Saranno questi i quattro argomenti guida, il sabato mattina, per i lavori di gruppo, condotti da membri del Consiglio Scientifico del Centro Nazionale Ricerche e Studi Autobiografici “Athe Gracci”. I gruppi prenderanno spunto dalle idee e le riflessioni ascoltate nel pomeriggio di venerdì per generarne ulteriori e fare in modo che dal simposio possano emergere suggestioni su quali strade stiano percorrendo lo studio e l’utilizzo della scrittura autobiografica, sempre maggiormente presente non solo in contesti formativi e di cura, quali scuole, biblioteche, associazioni, università, servizi socio-sanitari, ma anche nella società stessa (radio, tv, media e social media).

Al Teatro di Anghiari, il venerdì sera, lo spettacolo Una spina nella carne, di e con Francesca Ritrovato. Lo spettacolo nasce da un percorso di studio e di ricerca compiuto dall’attrice, fra le carte del manicomio di Girifalco, in Calabria, detto “il paese dei pazzi”, percorso che dà vita ad uno spettacolo dedicato a storie di donne “recluse” nei manicomi. La serata rientra nella stagione teatrale Autunno/Inverno del Teatro di Anghiari.

Nel pomeriggio di sabato 7 dicembre la chiusura del Simposio, a cura di Duccio Demetrio.

Tra le finalità di questo evento anche il desiderio di ideare una mappa, ancora non tracciata, di quanto in Italia sta avvenendo rispetto alla diffusione delle pratiche autobiografiche, con il desiderio di comprendere anche come tali pratiche possano essere ancora, in futuro, la strada per una “lotta all’ analfabetismo di ritorno” nel nostro Paese e la promozione di quei valori umani che scaturiscono dalla penna di chi si impegna a scrivere di sé.

