Donare è bello: il tuo contributo per sostenere l’archivio dei diari e il museo

L’atto del dono è un atto concreto, un gesto potente che non ha solo la forza di far star bene chi lo riceve ma anche chi lo fa. Un gesto bellissimo che fa vivere emozioni intense, perché se da una parte c’è la sorpresa e la gioia per quanto si è ricevuto, dall’altra c’è la soddisfazione e l’appagamento per aver fatto stare bene una persona cara, un familiare, un amico o magari qualcuno che non si conosce direttamente ma col quale siamo entrati in relazione. Oggi 3 dicembre è la Giornata mondiale del dono e siamo felici di celebrarla insieme a tutti voi: nella quotidiana e importante opera di custodia, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario conservato a Pieve un ruolo fondamentale è rivestito proprio dai nostri amici e dai nostri sostenitori: voi che con la vostra generosità e il vostro affetto costruite giorno dopo giorno questa casa della memoria insieme a noi.

Sarebbe bello se in questa giornata così simbolica ognuno di voi contribuisse con un piccolo mattoncino all’edificazione e al consolidamento di questa casa, custode della memoria privata degli italiani e sempre di più patrimonio collettivo.

Scegliete un modo vostro e lasciate un segno che parli di voi, un gesto che possa contribuire a rendere attiva la memoria.

SOSTIENI L’ARCHIVIO E IL MUSEO: https://donorbox.org/donaora_archiviodiari

Mi piace: Mi piace Caricamento...