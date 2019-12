Bacchetta, Fratini e Paladino rispondono all'appello formulato da “Opta” e “TTI” riguardo alle “Emergenze climatiche e programmazione del comparto tabacchicolo

“In risposta all’appello formulato da “Opta” e “TTI” riguardo alle “Emergenze climatiche e programmazione del comparto tabacchicolo umbro” auspichiamo che le scelte previste nella Legge Finanziaria siano orientate all’equilibrio in maniera tale che le ricadute sul territorio non siano gravose per i vari comparti a partire da quello agricolo. Pertanto l’appello rivolto alle amministrazioni pubbliche merita adeguata attenzione e condivisione da parte degli enti locali, comuni in testa, sempre vicini al mondo produttivo e tutto l’indotto occupazionale.” E’ quanto dichiarato dai sindaci di Città di Castello, Sangiustino e Citerna, Luciano Bacchetta, Paolo Fratini ed Enea Paladino.



