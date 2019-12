Università della Terza Età, pubblicato il calendario dei corsi per il mese di dicembre

E’ uscito il calendario delle attività del mese di dicembre dell’Università della Terza Età di Umbertide che si svolgeranno nella sede dell’associazione nei locali del Centro Balducci. Si comincia lunedì 2 dicembre, alle 16 con il corso di disegno tenuto da Adriano Bottaccioli. Si continua il 2, il 9 e il 16 alle 17 con il corso di francese a cura di Patrizia Baruffi. Martedì 3, 10 e 17 (alle ore 16) Maria Grazia Scapicchi terrà il corso su storia, mito e leggenda dei Templari. Il corso di inglese a cura di Elio Boldrini si svolgerà nei giorni 4, 11 e 18 alle ore 16. Giovedì 12, alle 17, l’appuntamento è con il corso di Adriano Bottaccioli “Quel che nn’amazza angrassa”. Il 6 e il 13, alle 15.30, avrà luogo il corso di burraco a cura di Mariarina Romitelli e Maria Elisabetta Vestrelli. Venerdì 13, alle 17, si svolgerà la conferenza sulle insidie di internet tenuta da Valentina Poggioni.

I soci che hanno manifestato l’intenzione di seguire questi corsi sono molto numerosi, fa sapere il consiglio direttivo dell’UniTre di Umbertide, ciò quindi potrebbe rendere necessario qualche sdoppiamento o una ripetizione in tempi successivi. Continua inoltre con l’afflusso costante di nuovi associati e il consiglio direttivo dell’Università della Terza di Umbertide ricorda che è disponibile una confezione speciale per l’iscrizione da regalare ad amici per le feste natalizie.

Mi piace: Mi piace Caricamento...