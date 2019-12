Pallavolo serie C/F: ancora un punto per il Città di Castello

Torna al palaioan il Città di Castello femminile di serie C e cede per 3/2 al Fossato volley dell’ex tecnico tifernate Andra Madauo Diaz; partita intensa con scambi prolungati e con risultato sempre aperto. Nel primo set partono bene gli ospiti ma con una bella rimonta le tifernati riescono ad impattare e lottano punto a punto per poi cedere però ai vantaggi (26/28). Secondo set le biancorosse acquistano fiducia dei propri mezzi; la frazione e lottata al massimo e con ottime giocate e buoni attacchi si va sul 1 a 1. Nel terzo set il team del Fossato, che nei momenti topici applica la maggior esperienza delle proprie atlete, riesce ad imporre il proprio gioco e con buoni attacchi sia dal centro che dalle bande mette in difficoltà le padrone di casa e passa in vantaggio sul 2/1 nonostante le varie sostituzioni apportate al sestetto da mister Brizzi che non si scoraggia e coadiuvato da Caterino, parla con le atlete del suo team e dopo uno scambio di giocate punto a punto, crea un gap importante che riesce a portare fino alla vittoria del quarto set ed andare a giocarsi la vittoria al tie-break. Intanto un punto in classifica è stato conquistato e questo dà la carica alle ragazze biancorosse che trovano in Mariottini Victoria un ottimo terminale da punti, Mearini in regia gestisce bene il gioco ed un plauso va a Francesca Caselli, debutto casalingo per lei in questa stagione essendo rientrata da poco dal periodo di studi all’estero e messasi subito a disposizione del club giocando in un ruolo difficile come quello della centrale. L’inizio del tie-break, il secondo in due gare consecutive per le giovani tifernati, non è proprio come il tecnico sperava; troppa tensione attanaglia le proprie atlete che sbagliano molto e vanno al cambio

di campo in netto svantaggio; Brizzi ruota la rosa a disposizione per invertire il trend ma Fabriano vola e chiude sul 15/7 e festeggia la vittoria.

Città di Castello, 01/12/2019 ore 17.00 palasport Andra Joan

CITTA’ DI CASTELLO – FOSSATO VOLLEY ……. 2 / 3

(26/28 25/23 21/25 25/18 7/15)

CITTA’ DI CASTELLO:. Boni 2, Montacci 2, Caselli 7, Mearini 5, Alivernini 6, Poccioni (l1), Senesi 10, Ferrini, Bruschi, Mariottini 24, Pettinari, Traversini (L2). All. Brizzi – ass. Caterino – dir. Mandrelli

FOSSATO VOLLEY: Cardoni, Cibruscola, Fattorini, Fecchi, Gresca, Iannone, Mosconi, Riso, Rossi, Zugarini, Bellucci (L1), Monacelli (L2). All. Madau Diaz – dir. Bellucci

Mi piace: Mi piace Caricamento...