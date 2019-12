Forestazione urbana: le piantumazioni sono iniziate

Ieri, Sabato 30 novembre, il primo gruppo di cittadini ha messo a dimora 26 piante tra cui allori, biancospini, sorbi, querce e corbezzoli.

Abbiamo scelto di iniziare con il percorso pedonale Venanzio Gabriotti, in onore del nostro concittadino, simbolo di libertà e resistenza!

Per Fare Un Albero è un progetto di forestazione urbana creato e promosso da UniAmoCdC, il movimento dei cittadini Tifernati uniti per il cambiamento. L’iniziativa ha l’obbiettivo di unire i cittadini, le aziende e le istituzioni locali in un’azione collettiva volta a migliorare le condizioni sociali e ambientali.

