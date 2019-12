CUS Perugia: ancora soddisfazioni dalla disciplina del Karatè

La stagione sportiva federale si conclude come di prassi con gli esami di graduazione momento atteso con gran rispetto da atleti e tecnici di tutta Italia convocati al Centro Olimpico Federale Fijlkam ad Ostia per sostenere .

Il Cus Perugia si é presentato all’appuntamento con la pattuglia di tecnici capitanati dai maestri Andrea Arena e Anna GraziaBaldelli. Grande soddisfazione per la polisportiva umbra che oltre a poter annoverare nei suoi quadri dei tecnici di alta graduazione anche i complimenti ricevuti dalla Commissione nazionale per l’ottima preparazione dimostrata dagli esaminati. Acquisiscono il quinto dan: Daniela Bianconi e Francesca Monacchia mentre si fregiano del quarto dan Serena Dragoni e Giovanna Sabia.

Parla il tecnico perugino “Forse siamo diventati uno dei club con il maggior numero di tecnici di alta graduazione, sono davvero soddisfatto dalla prova delle ragazze ma ancor di più per i complimenti ufficiali ricevuti dal Presidente della commissione che si é volutamente congratulare per l’ottimo livello dimostrato dai nostri tecnici. E’ un appuntamento importante che stiamo preparando da diversi mesi e non sarà certo un punto d’arrivo ma come sempre un trampolino per poter continuare a crescere.”.

Fa eco la maestra Anna Grazia Baldelli “Sono state davvero brave le nostre ragazze, sia nei fondamentali che nelle prove libere. Malgrado gli impegni lavorativi, i corsi in palestra sono riuscite ad essere costanti nel ritagliarsi del tempo per poter preparare e sostenere questi esami nel miglior modo possibile e senza dubbio ci sono ampiamente riuscite. Una gran soddisfazione non solo per loro ma per tutto il gruppo che ha contribuito alla riuscita del prestigioso risultato.”

