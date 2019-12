Circolo Accademia degli Illuminati: Gregorio Anastasi è il nuovo presidente

Il Consiglio di Amministrazione del Circolo Tifernate-Accademia degli Illuminati, nella sua ultima seduta, ha nominato il nuovo Presidente della secolare Istituzione Tifernate, fondata nel 1650 e magnifico esempio di civismo, nella persona dell’Avv. Gregorio Anastasi che ricopriva la carica di Vice Presidente; nella medesima riunione è stato nominato Vice Presidente il Dr. Simone Salcerini. Le nomine si sono rese necessarie in seguito alle dimissioni da Presidente del Dr. Stefano Santinelli. Il Consiglio ne ha preso atto ed ha rivolto al suo indirizzo parole di ringraziamento per il lavoro svolto durante gli anni del suo incarico. Sono rimaste invariate le altre cariche, Segretario: Dr. Gabriele Tasegian, Cassiere Economo: Dr. Giovanni Pambianco e Contabile: Avv. Pietro Paolieri. Nel suo primo intervento, il neo Presidente eletto ha precisato che il suo impegno sarà prevalentemente rivolto allo sviluppo culturale della Comunità locale promuovendo tutte le iniziative che a questo possano concorrere. Dovranno essere continuati e rafforzati i rapporti di collaborazione con il Comune insieme al quale, anche in passato, sono state intraprese iniziative ed organizzati eventi che hanno favorito una crescita culturale della nostra Città. Ha ringraziato al riguardo l’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Luciano Bacchetta.Il Presidente ha voluto ricordare anche la passata e recente storia del Circolo Tifernate così come riportata nella pubblicazione “L’Accademia degli Illuminati e il suo Teatro” di Angelo Rosini: “Nel 1939, ridottosi il numero degli Accademici, e non potendo per ovvii motivi continuare da soli l’attività del Teatro, l’allora Presidente Commendator Amedeo Corsi si decise al grande passo, cioè di cederlo al Comune di Città di Castello. Ma se gli Accademici degli Illuminati, di spontanea volontà, avevano donato il Teatro, non per questo l’Accademia morì, continua a vivere grazie sempre al Gr. Uff. Amedeo Corsi per giungere fino ai giorni nostri. Nel febbraio 1967, l’Accademia degli Illuminati consegna al Circolo Tifernate la sua gloria, i suoi cimeli, investendo il Consiglio Direttivo a mantenere viva l’antica tradizione”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...