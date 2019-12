San Giustino: caso Segre e variazione di bilancio, tra i temi dell’ultima seduta del parlamentino

Venerdì 29 novembre è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale di San Giustino. Tra i vari punti all’ ordine del giorno, oltre ad una corposa variazione di bilancio, si è discusso l’ ordine del giorno contro la lotta al razzismo e alla xenofobia proposto dalla Presidente del Consiglio Comunale Ginevra Comanducci in qualità di Consigliera. Con lo stesso, si invitava il Sindaco e la Giunta a sostenere il percorso della Commissione Segre, istituita dal Senato della Repubblica, con adeguate iniziative e fornendo elementi utili per l’ attività della Commissione stessa rilevati sulla base di riscontri in ambito locale. Si chiedeva, inoltre, un ulteriore impegno al fine di coltivare la memoria dell’ antifascismo e della lotta contro tutti totalitarismi. L’ ordine del giorno è stato approvato con i soli voti favorevoli del gruppo consiliare di maggioranza. Il gruppo di minoranza, invece, ha preferito astenersi.

