Pallavolo serie B/M: San Giustino riprende la marcia, netta la vittoria con Cesena

Torna il sereno a San Giustino: i boys altotiberini vincono 3- 0 contro Energiafluida Cesena (FC).Il primo set vede le due squadre equilibrate procedere passo passo. Momento cruciale arriva a metà parziale quando Ermgroup San Giustino affila gli artigli e stacca gli avversari. Ma Cesena non molla e approfittando di qualche errore dei padroni di casa, aggancia gli altotiberini 18-18. Ermgroup San Giustinosi rimbocca le maniche e nonostante qualche defaillance strappa il set 25-23.I padroni di casa sembrano aver perso la concentrazione concedendo qualche punto sul principio del secondo parziale. Sulla falsa riga del primo, le due squadre procedono in equilibrio fino al 13esimo punto siglato da Valla R., che permette di staccare gli avversari. Il palazzetto si scalda e i boys di San Giustino con lui. Non li ferma più nessuno; Puliti L. allunga le distanze 19-13. Recupera qualche punto Cesena ma con il muro di Stoppelli D. i padroni di casa si impongono 25- 22.Il terzo set parte con due punti di Benedetti L. ma Cesena non si perde d’animo, riscrivendo a passare in vantaggio. Ancora un punto di BenedettiL. determina il ritorno alla parità 9-9. Con due ace di Valla R. e il potente attacco di Puliti L. si torna in vantaggio 13-10. I boy di San Giustino hanno decisamente ritrovato il giusto spirito e riescono ad essere maggiormente incisivi. Niente può fare Cesena di fronte ai padroni di casa che chiudono il set 25- 18 con l’attacco di Benedetti L., aggiudicandosi l’incontro 3-0.Al termine della gara Cesaroni G., centrale di Ermgroup San Giustino ha rilasciato la seguente dichiarazione: “E’ stata una partita sicuramente positiva per noi, perché venivamo comunque da una prestazione abbastanza negativa, quella di Forlì. Serviva il risultato pieno da portare a casa; siamo stati bravi a mantenere la concentrazione. Queste sono partite facili quando si mantiene la giusta attenzione. Noi l’abbiamo mantenuta. Qualche difficoltà in ricezione ma alla fine abbiamo riportato a casa tre punti e questo era l’importante.”

Ermgroup San Giustino- Energiafluida Cesena: 3- 0 (25-23; 25-22; 25-18)



Ermgroup San Giustino: Sitti A., Cesaroni G., Benedetti L. 6, Antonazzo D. 2, Stoppelli D. 10, Celli S., Giunti G., Valla R. 15, Puliti L. 22, Di Renzo (L) 1. All. Sideri

E.Energiafluida Cesena: Gherardi L. 1, Grottoli L. 4, Venturini L. 3, Aldini M. 3, Bellomo M. 2, Sirri F. 11, Mazzotti M. 9, Muccioli E. 3, Maretti L. 3, Pieri L. (L). All. Forte F.

