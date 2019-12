Pallavolo serie B/M: Job Italia Città di Castello, ancora una sconfitta. Spoleto passa 3-1

Il derby del girone D della serie B va alla Sir Monini Spoleto, capace di sbagliare di meno e di colpire meglio nel fondamentale di muro. Ma, nonostante la pesante assenza di Fuganti Pedoni, i giovani tifernati riescono ad offrire ancora momenti di buona pallavolo, a vincere un set ed anche a migliorare nella gestione degli errori. Marco Bartolini rivoluziona la squadra durante la partita per trovare il sestetto giusto e per diminuire anche l’impatto del servizio del sestetto di casa: con Marino al posto di un dolorante Montacci al centro e con Cipriani nel ruolo di opposto e il conseguente ritorno di capitan Franceschini al centro della rete, i tifernati riescono a portare a casa il terso set dopo essere stati sotto di 2-0. Il primo set ha visto la Sir Monini sempre avanti nel punteggio fino al 25-17 finale ma già negli ultimi scambi del secondo set si era vista una Job Italia capace di dare filo da torcere all’avversario, recuperando dal 20-13 al 23-20 ma senza cambiare l’esito della frazione. Il terzo set invece, dopo un equilibrio iniziale (11-11), vedeva l’allungo (15-20) di Franceschini e compagni che però si facevano raggiungere sul 21-21, prima di chiudere ai vantaggi con un muro di Giglio. Punti nell’orgoglio i padroni di casa aprivano il quarto set con un eloquente 4-1 che diventava in poco tempo 16-11 e poi 20-13. La chiusura arrivava sul 25-15.

3-1 (25-17/25-21/24-26/25-15)

SIR MONINI SPOLETO: Costanzi 7, Segoni 21, Stamegna 7, Lucarelli 11, Montanaro 10, Bucciarelli 9, Benedicenti (L), La Rosa 7, Scaffidi. N.E.: Galia, De Matteis, Menchetti, Vindici (L2). All. Taba.

JOB ITALIA CITTA’DI CASTELLO: Marini 1, Franceschini 9, Cherubini 1, Cipriani 15, Zangarelli 10, Montacci, Cioffi (L), Marino 8, Giglio 3, Celestini 3, Camilletti. N.E.: Cesari (L2) e Pitocchi. All. Bartolini

Note: Spoleto (b.v. 4, b,s. 14, muri 20, errori 10), Città di Castello (b.v. 7, b.s. 12, muri 7, errori 10).

