Umbertide si prepara a vivere la prima domenica natalizia

Domenica 1 dicembre Umbertide inizia a calarsi nella magica atmosfera del Natale. Gli eventi si apriranno in piazza Michelangelo, dove a partire dalle ore 15 avrà inizio “Il grattacielo in festa”, a cura del Gruppo Volontari Umbertide e del Mercato della Terra, in collaborazione con i commercianti presenti nell’area e con il patrocinio del Comune di Umbertide.

Per tutto il pomeriggio il Gruppo Volontari insieme ai bambini preparerà gli addobbi e allestirà l’albero di Natale collocato in piazza. Tutti i negozi della zona aderiranno al “Black Friday weekend” con numerosi sconti.

Bancarelle di hobbisti e del Mercato della Terra proporranno porchetta, salumi, formaggi, legumi, fiori, tisane e miele. I più golosi potranno gustare anche churros, cioccolata calda, bomboloni, ciambelle, pizza, dolci natalizi, caldarroste e pop corn.

Babbo Natale regalerà caramelle ai più piccoli, che potranno fare anche selfie e balli con Anna ed Elsa di Frozen. Il tutto sarà allietato da musiche natalizie.

Inoltre, tutte le luminarie natalizie installate in varie vie della città con la collaborazione tra esercenti e Comune saranno accese e alle 18, in centro storico, sarà possibile ammirare lo spettacolo di proiezioni di luci realizzato grazie al contributo di numerosi sponsor e visibile per tutte le festività natalizie.

Infine, in piazza Matteotti, come ogni prima domenica del mese sarà presente per l’intera giornata il mercatino dell’usato, dell’antiquariato e del vintage.

