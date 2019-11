Sansepolcro, mercoledì 11 dicembre torna la festa di Natale per la terza età, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla Festa di Natale per la terza età organizzata dall’amministrazione comunale di Sansepolcro in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana. L’evento, gratuito, si terrà mercoledì 11 dicembre dalle 15:30 presso la discoteca Lo Scorpione.

“La festa di Natale è diventata ormai un appuntamento tradizionale delle nostre festività – sottolinea Paola Vannini, assessore alle Politiche Sociali – Questo evento rappresenta per i nostri concittadini della terza età una significativa occasione di ritrovo e aggregazione, ma anche un’opportunità di svago in un contesto un po’ diverso, tra musica dal vivo, dolci tipici e tanto divertimento.”

L’evento, come detto, si svolgerà nei locali della discoteca Lo Scorpione, in Viale Vittorio Veneto 1 a Sansepolcro. La partecipazione è gratuita previa iscrizione, anche telefonica, presso gli uffici dell’Unione dei Comuni in via San Giuseppe 32, tel. 0575-730236.

