Pallavolo serie B/M: la Job Italia Città di Castello, sale l’attesa per il derby con Spoleto

Va in scena sabato al Pala Rota di Spoleto un derby doppio per Città di Castello contro la Sir Safety Monini Spoleto, come lo definisce l’allenatore tifernate Marco Bartolini. Sì, perché per coloro che seguono le gesta della pallavolo tifernate dagli anni ’80 vedono nel derby contro gli oleari il ricordo di epiche battaglie dentro e fuori dal campo con sfottò ancora nella mente e nel cuore di tanti tifosi mentre per coloro che si sono avvicinati da poco al volley biancorosso è il derby contro Perugia in B, A2 e A1 a riportare il sorriso nei volti. Ma, per dirla alla Andrea Joan, il “Principe” che di derby soprattutto contro Spoleto se ne intendeva, “ questa è ‘n’altra questione. E la realtà dice che a Job Italia Città di Castello deve provare a fare punti per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica contro i giovani perugino-spoletini guidati da Marco Taba in panchina e reduci dal bel successo di La Spezia. Per Franceschini e compagni, invece, è necessario invertire la rotta dopo le cinque battute d’arresto di fila arrivate peraltro contro le migliori compagini del girone. Ed in più, a complicare le cose per la società tifernate è arrivato l’infortunio di Filippo Fuganti Pedoni nel finale della gara contro Bologna: il martello perugino è tornato oggi a Città di Castello per iniziare le cure e salutare i compagni ma ci vorrà almeno 1 mese prima di rivederlo in campo. Marco Bartolini crede comunque nelle capacità dei suoi anche perché la squadra ha dimostrato di stare in campo al meglio per diversi spezzoni di gara ma al contempo di non riuscire a mantenere il livello per tutta la durata del match, anche per la giovane età di molti componenti della rosa:”La partita è importante, per noi sarà un derby ma cercheremo di essere pronti malgrado l’assenza annunciata di Fuganti Pedoni che per noi è un punto di riferimento tecnico e di esperienza. Ci mancherà in partita e negli allenamenti ma chi scenderà in campo sa di dover dare quel qualcosa in più per sopperire all’assenza. Vogliamo tornare a fare punti perché la classifica non rispecchia quanto riusciamo a fare in settimana durante gli allenamenti: sarà importante giocare senza pensieri, sciolti contro un’ottima formazione che ha delle notevoli potenzialità, come la diagonale Costanzi – Segoni. Sarà bello giocare contro Marco Taba che è stato protagonista di alcune importanti stagioni a Città di Castello come giocatore”.

Così in campo: (Spoleto, Pala Rota, ore 17,00, arbitri Francesco Sacrini e Flora Zonta):

SIR SAFETY MONINI SPOLETO: Costanzi, Segoni, La Rosa, Lucarelli, Montanaro, Bucciarelli, Benedicenti (L). A disp.: Galia, Scaffidi, Stamegna, De Matteis, Vindice. All. Taba.

JOB ITALIA CITTA’DI CASTELLO: Marini, Franceschini, Cipriani, Cherubini, Zangarelli, Montacci, Cioffi (L). A disp.: Giglio, Cherubini, Cesari (L2), Marino, Pitocchi. All. Bartolini.

