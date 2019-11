In centro e piu’ bello: domenica 1 dicembre alle 18.00 accensione di albero e lu-minarie a Citta’ di Castello

Al via il Natale 2019 Con lo slogan “In centro è più bello”, Comune e commercianti hanno presentato il Na-tale a Città di Castello, che domenica 1 dicembre 2019 alle ore 18.00 inizierà ufficial-mente con l’accensione delle luminarie e dell’albero in Piazza Matteotti, parcheggi gra-tuiti, animazione, presepi e le tavole natalizie. “In realtà” ha detto l’assessore al Turismo e Commercio Riccardo Carletti “gli alberi ufficiali sono più: ce ne uno anche in Piazza Raffaello Sanzio ed uno in Piazza Fanti, perché tutta la città è interessata dal programma di iniziative messe in campo dal con-sorzio Pro-Centro”. Alla conferenza stampa era presente anche il Club 8.3, promotore di Tavole Natalizie, che quest’anno si svolgerà in Corso Cavour nei locali del Palazzo del Podestà. “Tante iniziative e tanti contenuti in questo Natale, perché il centro sia di nuovo il cuore pulsante delle festività, offrendo shopping e intrattenimento. Per oltre un mese il consorzio Pro centro e le associazioni offriranno momenti per stare insieme a misura di famiglia, con programmi mirati per i bambini che sono un grande traino. Ci sono le Tavole Natalizie, l’Albero del Volontariato, la Mostra dei presepi tanto per citare alcune delle manifestazioni maggiormente radicate. Naturalmente saranno rispettate le date clou come Babbo Natale in canoa, il Capodanno in piazza e la Befana dei Vigili del fuoco il 6 gennaio. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e invito i cit-tadini a trascorrere a scegliere il centro storico per il Natale 2019”. Flavio Benni, vicepresidente del Consorzio Pro centro, ha presentato il programma di “In centro è più bello”, consultabile anche sui social, che offre un’esperienza di “shopping in relax, grazie ad una serie di iniziative che copriranno tutti i giorni festivi e le luminarie curate dai commercianti con il contributo del comune e di alcuni sponsor. Ringraziamo Edarco perché da 1 al 31 dicembre i parcheggi dell’ex Sogema e di via Luca della Robbia saranno gratuiti per l’intera giornata mentre sabato 7,14,21 e 28 di-cembre saranno gratuiti dalle 14.00 alle 20.00 tutti i parcheggi a strisce blu. Dal 22 al 24 dicembre i negozi del centro saranno aperti ad orario continuato”. Roberta Pasqui è entrata nel dettaglio delle iniziative: “Anche quest’anno abbiamo pensato ad un con-testo in cui fare foto ricordo del Natale e la scelta è caduta sulla casa di babbo natale con le renne, al posto della scatola regalo dell’anno scorso che aveva avuto tanto suc-cesso. Manuel Events curerà l’animazione per i bambini: sabato 7 dicembre il labora-torio L’albero di Natale dalle 16.30 alle 19.30; allo stesso orario di domenica 8 Dicem-bre ci sarà il laboratorio La Letterina di Natale e l’incontro con Babbo Natale nel magico boschetto di Piazza Matteotti. Anche sabato 14 e domenica 15 dicembre, nel pomerig-gio (16.30-19.30) sono previsti laboratori dedicati a Babbo Natale e alla sua renna. Il 21 dicembre la scuola media Alighieri Pascoli curerà il concertino di Buone feste in Piazza Matteotti alle 10.30. Siamo contenti che sempre più operatori del centro storico siano vicini al consorzio (folta la delegazione anche in conferenza stampa, ndr) – e per questo chi ha collaborato alle luminarie esporrà una scritta per sottolineare il suo impe-gno. Rendere attrattivo il centro storico è infatti un interesse per noi commercianti ma anche perché lo rivitalizza”. Giuliana Veschi Cesarotti, presidente del Club 8.3, ha parlato di Tavole Natalizie, giunta alle VII edizione, che si aprirà domenica 1 dicembre alle ore 16.30 negli spazi di Nelfrattempo. “Saranno circa venti, molte delle quali allesti-te da singole giovani signore. Ci saranno poi le tavole delle associazioni – Acuma Mata-ta, Rinascimento nel borgo – e della scuola Patrizi-Baldelli-Cavallotti, che ci ha fornito anche le piante decorative. Domenica 15 dicembre nel ristorante della scuola Bufalini premieremo la migliore, insieme allo chef Andrea Cesari”. Primo appuntamento del Na-tale in centro di Città di Castello domenica 1 dicembre alle 18.00 con l’accensione delle luminarie e la tradizionale parata musicale dell’Associazione Filarmonica Lama e delle sue Majorettes. Programma “In centro è più bello”. 