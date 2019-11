Al centro “Le Fonti” celebrati i 101 anni di Giuseppa Giovannini Casciarri

Centouno anni festeggiati in allegria insieme a parenti a amici. Grande festa per la signora Giuseppa Giovannini Casciarri, che a marzo di quest’anno ha spento ben 101 candeline. I festeggiamenti per questo importante traguardo si sono svolti nei giorni scorsi all’interno del centro sociale “Le Fonti”, realtà che la signora Giuseppa ha sempre frequentato da 25 anni a questa parte. Insieme ai figli Vincenzo e Marianella, alla nuora Gioia, ai nipoti Elena, Manuele, Andrea, Marta, Luana, Luca, Giovanni, Oriana, Nicola, Samanta e ai pronipoti Sofia, Cecilia, Stefano, Giulio, Vittorio ed Emma, un numeroso gruppo di amici e conoscenti non è voluto mancare a questo importante appuntamento.

Nel corso dei festeggiamenti, l’assessore Sara Pierucci ha consegnato a nome di tutta l’amministrazione comunale alla signora Giuseppa una targa celebrativa, mentre la presidente de “Le Fonti”, Ivana Mastriforti, ha donato alla festeggiata un attestato di merito per la generosità e la preziosa collaborazione dimostrata nel primo quarto di secolo di attività del centro di via Secoli.

