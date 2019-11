Pallavolo serie B/: San Giustino, con Cesena per un pronto riscatto

Ermgroup San Giustino (PG) si rialza dopo la prima sconfitta di stagione, arrivata sabato 23 contro Forlì, dove per un soffio si è vista sfumare la possibilità di riportare a casa due punti importanti. I boys biancoazzurri sono molto concentrati e determinati a fare bene, pronti ad affrontare questa domenica Energiafluida Cesena (FC), palasport di San Giustino, ore 18:00.

Quella avversaria è una squadra molto giovane, neo promossa, che ha mantenuto il roster della passata stagione. Giocatori più esperti sono Venturini L., opposto, da sei anni con Cesena, un veterano; Sirri F., schiacciatore, e il palleggiatore Muccioli E. Reduci da una serie di risultati non positivi, sicuramente hanno obbiettivi differenti rispetto a Ermgroup San Giustino (PG) che si trova attualmente al terzo posto della classifica, di serie B/M girone D, a soli tre punti delle capolista.

I ragazzi di Cesena potrebbero scendere in campo con Gherardi L., palleggiatore, Benturini L. opposto, Aldini M. Schiacciatore, Sirri F. schiacciatore, Nori A. e Bellomo M. centrali, Pieri L. libero.

I boys altotiberini con il sestetto base: Sitti al palleggio e Puliti opposto, Conti e Valla in banda, Antonazzo e Stoppelli al centro, di Renzo libero.

Gli atleti di Ermgroup San Giustino (PG) sanno di dover migliorare sotto il piano della continuità, soprattutto fuori casa, dove alti e bassi non permettono sempre di mantenere costante un buon livello di gioco per tutta la partita. Quello che conta è ripartire con una vittoria; i vertici della classifica sono ad un soffio ed è importante arrivare agli scontri diretti con le capolista per cercare di agganciarle. Il centrale di Ermgroup San Giustino (PG), Stoppelli D., in vista dell’incontro del 1 docembre ha rilasciato la seguente dichiarazione:” Domenica ci aspetta una partita difficile, soprattutto sul piano emotivo, perché veniamo dalla prima sconfitta della stagione e non possiamo permetterci passi falsi, anche perché Portomaggiore ed Arno sono a 3 punti da noi e stanno dimostrando di essere squadre molto competitive. Dobbiamo assolutamente sfruttare il fattore casa per poter vincere e restare quindi attaccati a loro. Per ora abbiamo sempre fatto le migliori prestazioni in casa ma ogni partita è storia a sé, domenica dovremo ridurre al minimo gli errori e restare concentrati dall’inizio alla fine”.

