Cento libri per bambini in onore della memoria di Maria Remi Zangarelli: ieri la donazione alla biblioteca Carducci

Ha insegnato a leggere e ad apprezzare il piacere della lettura a generazioni di giovani. Per ricordare Maria Remi Zangarelli, maestra di scuola che ha offerto uno degli esempi più belli dell’insegnamento nella nostra città, il figlio giornalista Massimo Zangarelli non poteva scegliere modo più appropriato che la donazione di 100 libri nuovi per bambini da 6 a 11 anni alla Biblioteca comunale Carducci. Nella cerimonia che si è tenuta ieri sera nella sala conferenze di Palazzo Vitelli a San Giacomo, nel primo anniversario della scomparsa avvenuta a 95 anni di età, sono state tantissime persone, tra cui molti ex alunni e colleghi, a testimoniare con la presenza la traccia indelebile lasciata nella comunità tifernate dall’educatrice, ma anche dalla persona. “Maria Remi Zangarelli era una donna amabile, che insieme al marito Enrico Zangarelli ha dedicato la propria vita ai giovani e quando Massimo mi ha parlato dell’intenzione di onorare la memoria della madre, l’idea di donare una montagna di libri per bambini mi è sembrata davvero azzeccata per ricordare una persona importante per la città come lei”, ha affermato l’assessore Rossella Cestini, che ha preso parte alla cerimonia insieme ai colleghi della giunta Luca Secondi e Luciana Bassini, al consigliere regionale Michele Bettarelli, alla presidente del Gal Alta Umbria Giuliana Falaschi, alla presenza del vescovo della Diocesi di Città di Castello monsignor Domenico Cancian e di don Andrea Czortek, che ha officiato la messa di suffragio nella chiesa delle Cappuccine prima dell’iniziativa a palazzo Vitelli a San Giacomo. “Un’idea geniale, che valorizza la nuova biblioteca Carducci e l’attenzione che è stata riservata qui proprio ai bambini e ai ragazzi, per promuovere quella passione per la lettura di cui Maria Remi Zangarelli è stata convinta e profonda fautrice”, ha rimarcato Bettarelli. A ricordare “la persona gentile e accogliente, la donna compiuta in ogni sua dimensione, la credente devota”, è stato il vescovo Cancian, che ha trasmesso l’emozione dell’ultimo incontro con Maria Remi Zangarelli e il dono di quel sorriso gentile e benevolo che la caratterizzava sempre. “L’idea di un gesto che potesse onorare e salvaguardare la memoria della mamma è nata subito dopo la sua scomparsa e donare dei libri mi è sembrato il modo migliore, in un’epoca in cui questo piacere è quasi negletto, per ricordare la vera e propria ossessione, in senso buono, per la lettura, che l’ha sempre accompagnata con me e con i suoi allievi”, ha detto Massimo Zangarelli, che ha ricordato la figura dell’insegnante “sensibile alla minorità, con una predilezione per gli allievi a rischio di discriminazione” e della “donna dalla straordinaria gentilezza di cuore, dal garbo spontaneo, con il sorriso sulle labbra metafora dell’accoglienza e dell’ospitalità che l’ha accompagnata fino agli ultimi giorni di vita”. A concludere la cerimonia è stata la lettura di alcuni brani del libro intitolato “Stati d’Animo” di Beniamino Sidoti da parte di Marcello Volpi, animatore dei momenti di lettura in biblioteca dedicati ai bambini. I volumi donati, scelti tra le ultime uscite delle migliori case editrici che operano nel panorama della letteratura per l’infanzia, saranno custoditi in una sezione appositamente dedicata della biblioteca Carducci.

