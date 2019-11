Al via la campagna di macellazione suini a domicilio per uso familiare

Come da tradizione, sta iniziando la campagna di macellazione dei suini a domicilio per uso familiare. In accordo con la Regione Umbria, partirà il primo dicembre 2019 e terminerà il 31 gennaio 2010. Il servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della Usl Umbria 1 sarà a disposizione degli utenti per consentire lo svolgimento regolare delle pratiche.



La macellazione è consentita a condizione che vengano pagati dagli interessati i diritti di macellazione pari a euro 11,20 per ogni suino macellato e che i visceri (lingua, trachea, polmoni, cuore, fegato e milza) vengano sottoposti a visita sanitaria. Il pagamento può essere effettuato direttamente presso i Cup abilitati (codice di pagamento H.6) oppure tramite bonifico bancario intestato a Usl Umbria 1 presso Unicredit di Perugia, con causale “Campagna di macellazione suini per uso familiare 2019-2020” (IBAN: IT 97 X 02008 03039 000102418453).



Le sedi individuate per la visita veterinaria, con i relativi giorni ed orari, sono i seguenti.

Nell’area Alto Tevere presso l’Ambulatorio Veterinario del canile in loc. Mezzavia a Lerchi di Città di Castello (il lunedì e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 10); presso il Mattatoio Comunale di Umbertide (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 10); nell’ambulatorio veterinario presso l’ex mattatoio comunale di Pietralunga (il lunedì dalle ore 9 alle 10).



Nell’area Alto Chiascio presso il Mattatoio Comunale di Gubbio (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 10), e presso il mattatoio comunale di Gualdo Tadino (lunedì e giovedì dalle ore 8,30 alle 10).



Nel Perugino al Centro di Macellazione, in via Simonucci 14 a Ponte San Giovanni (il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9,30 alle 10,30).



Nell’area dell’Assisano presso l’ex Mattatoio di Bastia Umbra, in piazza Moncada (il lunedì e il venerdì alle ore 9).



Nell’area della Media Valle del Tevere è possibile controllare le carne sia presso il Mattatoio pubblico di Marsciano (il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle 10) che presso il Mattatoio Comunale di Massa Martana (il lunedì dalle ore 9 alle 10).



Nell’area del Trasimeno presso il Laboratorio dei Servizi Veterinari situato in Piazza del Mercato 2 a Panicale (il lunedì dalle ore 8,30 alle 9,30 e il venerdì dalle 8,30 alle 9).



Si precisa che le carni dei suini macellati per uso privato potranno essere utilizzate solo dopo l’esito favorevole della visita sanitaria e dell’esame per la ricerca di Trichinella spp (conosciuta comunemente come Trichinellosi) e che dopo il 31 gennaio 2020, termine ultimo della campagna, non sarà più possibile autorizzare la macellazione.

Si ricorda che la macellazione di suini privati senza i previsti controlli sanitari è perseguibile a norma di legge mediante il sequestro dell’animale macellato e relativa sanzione amministrativa. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni, il servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale intensificherà l’attività di vigilanza e di controllo. Per ulteriori informazioni l’utenza potrà rivolgersi, oltre che presso le sedi individuate per la visita, anche presso gli Uffici Veterinari del territorio.

