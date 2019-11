“Segni Particolari”: un coro che dal 1998, si esibisce, con successo, in tutta la provincia di Perugia

L’esperienza di un approccio alla musica che dal 1998 una parte dei componenti iniziò a

fare presso la Scuola Comunale di Musica di Gubbio, attraverso la ricerca del ritmo prima e la scoperta della vocalità poi, le esperienze teatrali con gli spettacoli “Il Mago di Oz” e“Possibilmente Amore” portati in scena al Teatro Lyrick di Assisi, hanno rappresentato l’inizio di un lungo percorso formativo e soprattutto integrativo. Segni Particolari nasce ufficialmente nel 2012 con la voglia di esplorare i suoni che appartengono ad ognuno e metterli in relazione con gli altri, senza alchimie, che poi non esistono, ma con la consapevolezza che camminando insieme ogni traguardo è raggiungibile.

Questo lavoro, quasi quotidiano, di ricerca dei suoni attraverso la scoperta della vocalità

ha impegnato il gruppo e non è stato semplice trovare quella che definiamo la “chiave di

volta” per portare a galla le potenzialità di ognuno. E’ stata questa la fase che ha rilevato

più insidie e difficoltà. Non si trattava di affidare ai “cantanti” parti di contorno, ma metterli in gioco a 360 gradi, impegnandoli in tutte le attività correlate al canto. Un cammino costante che ha evidenziato capacità e peculiarità da qui si è concretizzato un programma musicale capace di poter essere presentato in varie manifestazioni con performance dal vivo che è culminato con la realizzazione del cd “Una Valigia di Possibilità” presentato nel settembre del 2014 a Gualdo Tadino.

Tanti sono i concerti e le manifestazioni a cui il coro ha partecipato tra questi:

– Agosto 2013 Concerto in Piazza Grande a Gubbio all’interno della manifestazione

organizzata dall’associazione “Insieme per Riccardo”;

– Agosto 2014 Concerto in Piazza Grande a Gubbio all’interno della manifestazione

organizzata dall’associazione “Insieme per Riccardo”;

– 12 Settembre 2014 Gualdo Tadino presentazione del Cd “Una Valigia di Possibilità”

– 31 luglio 2015, Gubbio Teatro Romano, esibizione come apertura del musical Artemisia

– Maggio 2016, Perugia piazza 4 novembre, concerto all’interno della manifestazione

“diversamente Creativi”

– Maggio 2017, Perugia piazza 4 novembre, concerto all’interno della manifestazione

“diversamente Creativi”

– 24 Novembre 2017, Perugia Sala S. Anna, concerto per i quaranta anni della Coop.

ASAD;

– 7 Marzo 2018, Umbertide Teatro Oplas, concerto organizzato dall’Associazione

“Oltre la Parola”.

– 31 Maggio 2019, Perugia Villa Pignattelli, concerto organizzato dalla Coop Asad in

collaborazione con Villa Pignattelli. Debutto ufficiale dei ragazzi del Centro

Arcobaleno di Umbertide

Il percorso sopra descritto, ha caratterizzato e supporta ogni giorno, quella certezza, da

sempre alla base del gruppo, di come le barriere espressive e relazionali, considerate da

molti insormontabili per “cantanti non convenzionali”, non rappresentino un ostacolo.

L’arte, l’espressività hanno molto di più del fatto puramente tecnico e sensibilità e cuore

sono elementi che annullano ogni livello di differenza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...