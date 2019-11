Persona non ancora identificata spruzza spray urticante all’ospedale di Umbertide

Nella mattinata di lunedì 26 novembre, attorno alle 10,30, una persona non identificata ha spruzzato probabilmente uno spray urticante al peperoncino, nel corridoio e nella sala d’attesa dell’ospedale di Umbertide. Dopo aver respirato la sostanza alcune persone, utenti ed operatori, hanno accusato bruciore agli occhi, alla gola e difficoltà respiratorie e sono state subito soccorse, mentre i locali sono stati evacuati e areati per disperdere il gas urticante.

Dell’episodio, che si è concluso nel giro di poche ore senza conseguenze, sono stati avvisati in maniera tempestiva sia le forze dell’ordine che il Servizio di Prevenzione e Protezione della Usl Umbria 1.

La Direzione Medica ringrazia tutti quanti sono prontamente intervenuti.

