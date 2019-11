Natale tra Umbria e Toscana edizione V edizione: Lunedì 2 dicembre la presentazione al salone gotico

La Diocesi di Città di Castello e la Direzione del Museo diocesano dopo il consenso ottenuto nelle precedenti edizioni ripropongono l’iniziativa culturale

NATALE TRA UMBRIA E TOSCANA

V EDIZIONE 2019

Anche quest’anno sono nove le istituzioni comunali che aderiscono al progetto con un calendario programmatico legato alle imminenti festività del Natale, con un fattivo coordinamento in rete che si estende ormai come consueto anche alla Toscana coinvolgendone due comuni in modo da garantire una sinergia interregionale.

Nella quinta edizione 2019 viene confermatala partecipazione di tutti i Comuni dell’Alto Tevere Umbro: Città di Castello, Citerna, Montone, Monte Santa Maria Tiberina, San Giustino, Umbertide e Pietralunga.

Aderiscono come nella precedente iniziativa anche il Comune di Sansepolcroe di Monterchidella vicina Regione Toscana.

Obiettivo dell’iniziativa è la riflessione sul Mistero della Nascita tramite eventi culturali che si terranno nelle chiese o nei musei del territorio dell’Alto Tevere Umbro e Toscano, spazi di particolare bellezza artistica e architettonica e di accresciuta suggestione grazie all’allestimento di presepi artistici.

L’evento legato al periodo delle festività natalizie interesserà i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 con ben nove appuntamenti destinati ad un pubblico di turisti e cittadini.

Piazza Gabriotti 3/a 06012 Città di Castello (PG) 075 8554705 museo@diocesidicastello.it

Interverranno:

Domenico CancianVescovo della Diocesi di Città di Castello

Luciano Bacchetta Sindaco del Comune di Città di Castello;Enea Paladino Sindaco del Comune di Citerna; Mirco Rinaldi Sindaco del Comune di Montone; Milena GanganelliCrispoltoniAssessore alle Politiche culturali del Comune di San Giustino; Letizia Michelini Sindaco del Comune di Monte Santa Maria Tiberina,MirKo Ceci Sindaco del Comune di Pietralunga; SaraPierucci, Assessore alle Politiche culturali del Comune di Umbertide.

Per la regione Toscana: Gabriele Marconcini Assessore alle Politiche culturali del Comune di Sansepolcro e Alfredo Romanelli Sindaco del Comune di Monterchi.

Catia Cecchetti ideatrice e coordinatrice dell’iniziativa.

Parteciperanno:

i presidenti delle associazioni, i direttori delle scuole di musica e i maestri che collaborano all’evento.

Durante la conferenza verrà distribuito il materiale promozionale dell’iniziativa (Grafico Fabrizio Manis – Tipografia Petruzzi).

Per informazioni:

