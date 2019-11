La band valtiberina RockOut in partenza per un tour in Belgio

Manca un solo giorno alla partenza per il Belgio della band valtiberina RockOut che sarà protagonista di un concerto Sabato 30 Novembre a Beaumont (Strée) in un noto festival locale della città, La Nuit Du Rock.

Un’avventura belga iniziata qualche anno fa ,nel 2015, quando due locali li notarono in alcuni video e li contattarono; occasione che non si sono fatti di certo sfuggire e che ha invogliato anche qualche fan a fare biglietto e valigie per partire al loro seguito per sostenerli nei due concerti.

Da questa prima esperienza ne doveva seguire un’altra, sempre negli stessi locali l’anno successivo, il 2016, ma che poi a pochi giorni dalla partenza venne annullato tutto a causa dell’attentato all’aeroporto della città.

A distanza di due anni, nel 2018, sono riusciti a riorganizzare questa bella trasferta che già in passato ha regalato una grande soddisfazione per la band ma anche una soddisfazione per il territorio valtiberino orgoglioso di esportare musica anche all’estero.

Ora è tempo di rifare le valigie e ripartire all’insegna del Belgio, del Rock e degli Oasis.

Già pronta la prossima trasferta in Belgio per il 2020, ma è troppo presto per dirvi dove è quando, STAY TUNED.

La band RockOut nasce nell’Ottobre del 2014 con l’intento di mettere insieme le migliori cover brit/rock del pianeta per poi diventare, in questi ultimi mesi, una tribute band degli Oasis.

Le loro cover brit/rock hanno fatto ballare, cantare e divertire molte persone nel corso di questi cinque lunghi anni e se volete essere sempre aggiornati sui loro concerti basta seguirli su Facebook cliccando “mi piace” sulla loro pagina ufficiale “RockOut Band” o cliccando “segui” sulla loro pagina ufficiale Instagram “rockout_band_official”.

I RockOut sono: Manuele Massetti (voce), Manuel Pasqualini (batteria), Matteo Galizi (chitarra solista), Giampiero Cheli (chitarra ritmica), Daniele Caratelli (basso), Michele Fiurucci (fonico)

